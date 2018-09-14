لعدم احترام حياته العاطفية.. موظف يحرق مخازن شركة انتقامًا من مديره

لندن(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم موظف شاب على حرق أحد مخازن شركة ” أمازون ” ، في المملكة المتحدة انتقاما من مديره الذي زعم أنه لم يحترم حياته العاطفية.

وكان الموظف قد طلب من مديره أن يوافق له على إجازة قصيرة كي يحل خلافًا بينه وبين حبيبته، وعندما رفض المدير غضب الشاب فقرر الانتقام وإحراق المخزن.

وتسبب الحريق في أضرار بأكثر من 660 ألف وحدة، وخسارة نحو 8 ملايين استرالي، وأوضحت الشرطة أن تكلفة تنظيف وإصلاح المخزن تقدر بـ800 ألف دولار.