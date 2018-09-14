لعدم احترام حياته العاطفية.. موظف يحرق مخازن شركة انتقامًا من مديره
في واقعة غريبة، أقدم موظف شاب على حرق أحد مخازن شركة ” أمازون ” ، في المملكة المتحدة انتقاما من مديره الذي زعم أنه لم يحترم حياته العاطفية.
وكان الموظف قد طلب من مديره أن يوافق له على إجازة قصيرة كي يحل خلافًا بينه وبين حبيبته، وعندما رفض المدير غضب الشاب فقرر الانتقام وإحراق المخزن.
وتسبب الحريق في أضرار بأكثر من 660 ألف وحدة، وخسارة نحو 8 ملايين استرالي، وأوضحت الشرطة أن تكلفة تنظيف وإصلاح المخزن تقدر بـ800 ألف دولار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل المدير
يحب حبيبتك😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 1 ساعة
اهبل ومتهور لو غاب عن العمل افضل له من ارتكاب هذه الجريمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني لازم تاخذ أجازة علشان
تروح تحل مشاكلك مع حبيبتك
في شي أسمه أتصال باالجوال
وواتس
وسناب
ورسائل وسائط ورسائل قصيرة
وشات وجمييييع مواقع التواصل
بأمكانك بكلمتين حلوه
تاكل بعقلها حلاوة
وتزين أمورك
وشو له الأجازه
هيا الحين
الله يعينك
تحل مشاكلك مع العالم كلها😂😂😂😂😂😂