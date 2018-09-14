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الأب يعفو عن المدرسة.. تطورات جديدة بواقعة تكليف طالبة بصب القهوة

الأب يعفو عن المدرسة.. تطورات جديدة بواقعة تكليف طالبة بصب القهوة
أبها(صدى):

قرر ولي أمر الطالبة التي أصيبت بحروق في يدها إثر قيامها بصب القهوة لأمهات الطالبات بتكليف من مدرستها، العفو عن المدرسة.

وأوضح الأب أنه أدى صلاة الاستخارة، وبعدها قرر الإعفاء عن شكواه، التي لايزال التحقيق فيها جاري.

وأشار إلى أن قراره بالعفو دون قيد أو شرط، مطالبا قيادة المدرسة والكوادر التعليمية بالحرص على سلامة الطالبات.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

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