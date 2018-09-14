الأب يعفو عن المدرسة.. تطورات جديدة بواقعة تكليف طالبة بصب القهوة
قرر ولي أمر الطالبة التي أصيبت بحروق في يدها إثر قيامها بصب القهوة لأمهات الطالبات بتكليف من مدرستها، العفو عن المدرسة.
وأوضح الأب أنه أدى صلاة الاستخارة، وبعدها قرر الإعفاء عن شكواه، التي لايزال التحقيق فيها جاري.
وأشار إلى أن قراره بالعفو دون قيد أو شرط، مطالبا قيادة المدرسة والكوادر التعليمية بالحرص على سلامة الطالبات.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاااااه خير
خصوصآ
أن الخطأ ماكان مقصود
وإن وجد بعض الأهمال
لكن
الله كريم🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11102 ] نشر منذ 28 دقيقة
جــزاه الله كل خـــير .