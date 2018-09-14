أحلام تعتزل ” السوشيال ميديا “
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن اعتزالها للسوشيال ميديا، الفترة القادمة، مرجعة السبب إلى إنشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد.
ووجهت أحلام رسالة لجمهوررها عبر موقع ” انستقرام ” ، قائلة: ” السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة.. استودعكم الله.. نظراً لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله ” .
وأضافت في تعليقها على صورة لها : ” ستكون هذه الصوره آخر صوره وتغريدة حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني اعتزال مؤقت يا حلومه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 2 ساعتين
تسوي خير
بس لاتصدقونها
فترة وترجع😂😂😂😂😂
مروان سعيد[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
هم حلومتين مثيرين للجدل للسوشيال ميديا والاعلام المطربة احلام والاعلامية السندريلا حليمة بولند بصورهم المثيرة في السنابات و انستقرام
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
معقولة هذه احلام كنت احسبها صبية حسناء في العشرين من عمرها سبحان يغير ولا يتغير