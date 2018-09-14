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أحلام تعتزل ” السوشيال ميديا “

أحلام تعتزل ” السوشيال ميديا “
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن اعتزالها للسوشيال ميديا، الفترة القادمة، مرجعة السبب إلى إنشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد.

ووجهت أحلام رسالة لجمهوررها عبر موقع ” انستقرام ” ، قائلة: ” السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة.. استودعكم الله.. نظراً لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله ” .

وأضافت في تعليقها على صورة لها : ” ستكون هذه الصوره آخر صوره وتغريدة حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني ” .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني اعتزال مؤقت يا حلومه

[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة

هم حلومتين مثيرين للجدل للسوشيال ميديا والاعلام المطربة احلام والاعلامية السندريلا حليمة بولند بصورهم المثيرة في السنابات و انستقرام

[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة

معقولة هذه احلام كنت احسبها صبية حسناء في العشرين من عمرها سبحان يغير ولا يتغير

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