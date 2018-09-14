بعد طردها من منزل الزوجية.. إلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لطليقته
أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، حكم محكمة الأحوال الشخصية والقاضي ،بإلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لمطلقته المطرودة من منزل الزوجية.
واعتبرت المحكمة المبلغ المحكوم به قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها.
وكانت مواطنة قد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها الذي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث.
واتهمت طليقها بالتصرف فيها وأكدت للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث، وبسؤال الزوج نفى أقوالها زاعمًا أنه هو من أعطاها المبلغ.
فقدمت المواطنة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمئة ألف ريال.
وخلصت المحكمة إلى الحكم على الزوج إما بإعادة العفش محل الدعوى أو دفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة العفش طبقا لفواتير الشراء.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19594 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الزوج نذل وحقير
طلقت الحرمه وتسرق اغراضها
واذا عندها اولاد فالمفروض تجلس في البيت وانت اللي تغادر بلا رجعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33144 ] نشر منذ 2 ساعتين
كع الدرااااهم الله لايهينك😐
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني أكلهافي لحيته،ومفلفلة.
استغفرالله[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 51 دقيقة
معقول نصف مليون قيمة اثاث حتى القاضي مدري شلون صدقها صدقها وحكم لها لكن هذا يدل على ان الرجل في زمنا هذا صار لعبه في يدين النساء
ابو صالح[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 32 دقيقة
يبغالك قرض عقاري بقيمة نصف مليون من احد البنوك لان قرض شخصي ما يوافق البنك يعطيك هذا المبلغ الكبير الله يعينك ورطة نفسك هي دبر نفسك يا تدفع يا حتكون في ضيافة ابو زعبل تصيف فيها كم سنه من عمرك الا ان تخيس وتطلع ريحتك يعني لو قسطوها عليك علي 10 سنوات تكون معقولة اوي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11102 ] نشر منذ 20 دقيقة
أقول رَجِـــع الأثـاث وإســلم على دراهمــك .🛋🛏🕰😝😄😂.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31116 ] نشر منذ 4 دقائق
الله لايبلانا