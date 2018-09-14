رصد موظفين بـ ” التعليم ” يوقعون حضور اليوم التالي

علي القحطاني (صدى):

رصدت فروع هيئة الرقابة والتحقيق، موظفين وموظفات تابعين لوزارة التعليم يوقعون على سجل الحضور لليوم التالي، وبعضهم وقع الحضور في اليوم السابق.

ورصدت الرقابة خلال جولاتها على المدارس والقطاعات التعليمية عدم إقفال دفاتر الدوام في الوقت المحدد، وفقًا للأنظمة والتعليمات، فيما كان الالتزام في المدارس التي طبقت نظام البصمة بشكل فردي واجتهادي.

ومن جانبه شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على أهمية تقيد جميع الموظفين والمعلمين بمواعيد الدوام الرسمي المعتمدة حسب الأنظمة والتعليمات، مع قيام إدارات المتابعة والمسئولين بجولات مكثفة لرصد عدم الالتزام.