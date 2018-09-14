الفتاة تعاني من مرض نفسي.. آخر تطورات قضية ” فتاة حفل ماجد المهندس “
في متابعة لآخر المستجدات بواقعة احتضان فتاة للمطرب ماجد المهندس، كشفت مصادر مطلعة أن التقارير الصحية أفادت بأن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع .
وكانت الفتاة قد اعترفت في لائحة الدعوى المعروضة على النيابة العامة بالطائف ،بأنها احتضنت الفنان ماجد المهندس فيما طلبت النيابة تطبيق عقوبة التحرش عليها ومعاقبتها بالسجن عامين وتغريمها 100 ألف ريال.
يذكر أن الفتاة كانت قد اقتحمت مسرح حفل ماجد المهندس في مهرجان عكاظ بالطائف، منذ شهرين، وتصرفت بشكل طائش اتجاه الفنان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33130 ] نشر منذ 1 ساعة
قلنا لكم من البداية
وأرجعوا لتعليقي
أنهم سيجدون لها أقرب مخرج
مخرج٨٨➡️😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مخرج (و)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33130 ] نشر منذ 58 دقيقة
أصلآ واضحة من البداية
البنت يوم سوت الحركة هذي
مستحييييييييل تسويها من راسها
وراحت تركض والطرييييييق
سااااااااالك
الين ماوصلت لأحضان الفنان
وضم وبوووووس
وبعدين جو يفكونه منها
بعد ماسوت الفلم المدبلج كامل
فاالله يرضى عليكم
لاتستخفون بعقولنا لها الدرجة😐
ههههههه[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههه لاحول ولاقوة الابالله اجل بكره كلن يسوي قلة ادب ويجيك محامي يجمع له كم تقرير انه مريض نفسي ويطلع ترا الناس ماهي اغبياء الى هالدرجه في البدايه قالو تحدي بينها وبين صديقاتها والان مريضه نفسي والله ماشرهه على المحامي اشرهه على القاضي المحكمه اذا بيصدقه