الفتاة تعاني من مرض نفسي.. آخر تطورات قضية ” فتاة حفل ماجد المهندس “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في متابعة لآخر المستجدات بواقعة احتضان فتاة للمطرب ماجد المهندس، كشفت مصادر مطلعة أن التقارير الصحية أفادت بأن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع .

وكانت الفتاة قد اعترفت في لائحة الدعوى المعروضة على النيابة العامة بالطائف ،بأنها احتضنت الفنان ماجد المهندس فيما طلبت النيابة تطبيق عقوبة التحرش عليها ومعاقبتها بالسجن عامين وتغريمها 100 ألف ريال.

يذكر أن الفتاة كانت قد اقتحمت مسرح حفل ماجد المهندس في مهرجان عكاظ بالطائف، منذ شهرين، وتصرفت بشكل طائش اتجاه الفنان.