بالفيديو.. إعلامية تونسية: ” من حق الرجل أن يلعب بذيله “
أكدت الإعلامية التونسية هدى بن عمر، أن ثقافة الزواج في وطننا العربي تكاد تكون منعدمة، مشيرة إلى أن البعض يتعاملون مع عقد الزواج على أنه عقد احتكار.
وعن تعدد الزوجات ،قالت بن عمر: ” إن 70% من الرجال لا يكتفون بامرأة واحدة، والرجل يريد متنفس ” .
وأضافت: ” أنا مع أن الرجل يلعب بذيله حتى يرجع يحب زوجته ” . مؤكده أنها لن تهتم أن ينظر زوجها لامرأة غيرها. قائلة : ” الله سيحاسبه على أعماله ” .
#أخر_النهار| الإعلامية التونسية | هدى بن عمر
" ثقافة الزواج فى الوطن العربى معدومه .. والرجل بيحب دائما يلعب بذيله " pic.twitter.com/DF63mztHyH
— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) September 13, 2018
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