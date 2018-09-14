بعد تعيينه رئيسًا للهلال.. تعرف على السيرة الذاتية للأمير محمد بن فيصل

طلال الغامدي(صدى):

تولى الأمير محمد بن فيصل، أمس الخميس، رئاسة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي، خلفًا لسامي الجابر.

وفيما يلي السيرة الذاتية للأمير محمد بن فيصل:

ولد الأمير محمد بن فيصل في الرياض ونشأ في جدة وتخرج في جامعة كاليفورنيا قسم اقتصاد عام 2001، وله نحو 14 قصيدة مغناة تحت اسم المحتار الذي له علاقة باسم جده الشاعر الأمير سعود بن محمد الملقب بالمحتار.

وكان محمد بن فيصل تولى رئاسة نادي الهلال منذ 2004 وحتى 2008، وفي ذلك الوقت كانت رعاية الأندية لا تتجاوز 3 ملايين ولكنه وقع عقدًا مع موبايلي بقيمة 250 مليونًا لمدة 5 سنوات وكان هذا العقد هو بداية الاستثمار الرياضي الحقيقي.

وفي العام الأول لرئاسة بن فيصل، حقق الهلال لقب كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس التضامن ضد الإرهاب، وكأس ولي العهد، وكأس دوري خادم الحرمين الشريفين. وفي العام الثاني حصد الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس ولي العهد، ثم حصل على المركز الثاني لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الشباب .

وخلال فترة رئاسته السابقة للنادي استطاع رفع أسعار اللاعبين بمشاركة رئيس نادي الاتحاد الأسبق منصور البلوي، حيث تم شراء عقد اللاعب ياسر القحطاني بما يقارب 23 مليون ريال، بينما تم عرض مبلغ 50 مليونًا من نادي الاتحاد ولكن اللاعب اختار نادي الهلال رغم أن المبلغ أقل من مبلغ نادي الاتحاد.

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