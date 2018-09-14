جامعة الطائف تتفاعل مع المواطنة التي هربت من زوجها القطري

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية طلاق مواطنة من زوجها القطري، بسبب تطاوله على المملكة، تفاعلت جامعة الطائف مع الشابة وقررت إلحاقها بالجامعة لإكمال دراستها، التي حرمها طليقها منها.

وكانت ” صدى ” قد نشرت قصة استغلال زوج قطري الأزمة القطرية في استفزاز زوجته السعودية ،بالسب والتطاول على المملكة، إلى أن طفح الكيل بالزوجة لتعود مطلقة إلى أرض الوطن.

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