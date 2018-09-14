جامعة الطائف تتفاعل مع المواطنة التي هربت من زوجها القطري
على خلفية طلاق مواطنة من زوجها القطري، بسبب تطاوله على المملكة، تفاعلت جامعة الطائف مع الشابة وقررت إلحاقها بالجامعة لإكمال دراستها، التي حرمها طليقها منها.
وكانت ” صدى ” قد نشرت قصة استغلال زوج قطري الأزمة القطرية في استفزاز زوجته السعودية ،بالسب والتطاول على المملكة، إلى أن طفح الكيل بالزوجة لتعود مطلقة إلى أرض الوطن.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33121 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجيهكم
تستاهل كل خير البنيه هذي
هذي البنت الي كلن يتمنى يتزوج وحده
مثلها👏👏👏