محمد بن فيصل يرد على تغريدة سعود آل سويلم: ” الروج سيكون ممتعا “

نواف السالم(صدى):

أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال الجديد ،أنه ينوي بأن يعيد الهلال إلى المنصات القارية مرة أخرى وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.

وأضاف: ” سأجلب لاعبا كبيرا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ستتحدث عنه الجماهير أعواماً عديدة ” .

وعن تعليق سعود آل سويلم رئيس النصر، حول تيفو الهلال، قال بن فيصل: ” أوجه التحية لسعود آل سويلم، وحول موضوع الروج، سنعلم آل سويلم كيف يتم وضع الروج على أرض الملعب بالفوز بخماسيات سيكون ممتعًا ” .

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