مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق بحر أبو سكينة

أبها(صدى):

شهد طريق بحر أبو سكينة، حادثا مروريا، مساء أمس الخميس، راح ضحيته شخصان، وأصيب 4 آخرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم نتج عنه 4 إصابات ووفاتان.

وتوجهت أربع فرق إسعافية لموقع الحادث، ونقلت إصابتين إحداهما خطيرة والأخرى متوسطة لمستشفى محايل في الوقت الذى جرى فيه نقل حالتين عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية.

ونُقلت حالتا الوفاة عن طريق الشرشورة المخصصة لنقل الموتى حيث أدخلا الثلاجة بمستشفى محايل.