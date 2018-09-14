صحة مكة تحقق في اتهام مستوصف بالتسبب في وفاة طفل

نايف السالم(صدى):

فتحت الشؤون الصحية بمكة المكرمة تحقيقًا مع مستوصف أهلي بأحد مخططات الشرائع، في وفاة طفل ،ومنعت طاقمه من المغادرة على خلفية التحقيق.

وأوضح الأب أن ابنه ذو الـ 8 سنوات، كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ،وذهب به إلى أحد المستوصفات الحديثة بالشرائع للاطمئنان عليه.

وقال: ” صرف الطبيب إبرتي مضاد وخافض للحرارة، وتولت إحدى الممرضات إجراء اختبار حساسية، وضربتها فوق الذراع وليس باطنه، وفجأة بدأ ابني بالغثيان، ويطلب دورة المياه، وبدأ ابني يفقد الوعي ويصدر أصواتاً غريبة من صدره، ويسيل لعاب من فمه ” .

وطالب وزارة الصحة بإنصافه ممن تسبب له في خسارة ابنه الصغير.