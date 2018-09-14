بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم أخذ الأثر من الوالدين لعلاج الحسد

علي القحطاني (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور سعد الخثلان، على سؤال حول حكم الأخذ بالأثر من الوالدين بدلا من الرجال والنساء لعلاج العين والحسد.

وأكد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” أن الأخذ بالأثر من الوالدين بدلاً من الرجال والنساء، لعلاج الحسد لا أصل له، وأنه من الخرافات.

وقال الخثلان : ” هذا لا أصل له أن تأخذ من أبيها عن جميع الرجال، ومن أمها عن جميع النساء ” .

وتابع : ” لكن أخذ الأثر من العائن نفسه، فهذا لا بأس به، وقد وردت به السنة، وتدل به التجارب قديماً وحديثاً ” .

وأضاف: ” إذا عرف العائن وأخذ من أثره فإنه يزول أثر العين مباشرة، ولذلك فهذا أسرع علاج للعين بإذن الله، بأن يؤخذ أثر العائن، ويضعه من أُعين على جسده، فهذا بإذن الله يزول معه أثر العين ” .