بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم أخذ الأثر من الوالدين لعلاج الحسد
أجاب عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور سعد الخثلان، على سؤال حول حكم الأخذ بالأثر من الوالدين بدلا من الرجال والنساء لعلاج العين والحسد.
وأكد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” أن الأخذ بالأثر من الوالدين بدلاً من الرجال والنساء، لعلاج الحسد لا أصل له، وأنه من الخرافات.
وقال الخثلان : ” هذا لا أصل له أن تأخذ من أبيها عن جميع الرجال، ومن أمها عن جميع النساء ” .
وتابع : ” لكن أخذ الأثر من العائن نفسه، فهذا لا بأس به، وقد وردت به السنة، وتدل به التجارب قديماً وحديثاً ” .
وأضاف: ” إذا عرف العائن وأخذ من أثره فإنه يزول أثر العين مباشرة، ولذلك فهذا أسرع علاج للعين بإذن الله، بأن يؤخذ أثر العائن، ويضعه من أُعين على جسده، فهذا بإذن الله يزول معه أثر العين ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53965 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33121 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح
هذي خرافات
ماأنزل الله بها من سلطان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33121 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحن لانأخذ الأثر من الوالدين
ولكن نأخذ الدعوات😘😘😘