أرقام المقبولين لوظائف بند الأجور والمستخدمين بصحة الطائف
كشفت الشؤون الصحية بالطائف، عن أرقام المقبولين النهائية على وظائف المستخدمين وبند الأجور، داعية المقبولين نهائياً إلى مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بالمديرية بقروى لإنهـاء إجراءات تعيينهـم.
ونوهت صحة الطائف إلى اصطحابهم المؤهل العلمي، وصورة من الهوية الوطنية ،ورخصة القيادة بالنسبة للسائقين اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018م.
وجاءت أرقام المقبولين على النحو التالي:
المقبولون على وظيفة خادم صحي 31
816803
951621
849406
490827
341800
566672
782227
315649
551314
565934
72180
23805
43906
155970
527427
104091
5131
82676
175123
574501
560865
87783
المقبولون على وظائف خادم صحي 32
842981
863284
325119
المقبولون على وظائف خادم صحي 33
523420
المقبولون على وظائف حارس31
73184
489930
870418
631232
المقبولون على وظائف حارس 33
566545
853665
499633
المقبولون على وظائف عامل 41
529548
930074
المقبولون على وظائف عامل 42
966864
116469
236395
المقبولون على وظائف سائق 31
137186
576893
754906
712365
362233
69611
المقبولون على وظائف سائق 32
598823
782777
260998
588771
926028
المقبولون على وظائف سائق 33
451518
53144
629781
40060
597128
445461
250501
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