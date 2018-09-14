أرقام المقبولين لوظائف بند الأجور والمستخدمين بصحة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بالطائف، عن أرقام المقبولين النهائية على وظائف المستخدمين وبند الأجور، داعية المقبولين نهائياً إلى مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بالمديرية بقروى لإنهـاء إجراءات تعيينهـم.

ونوهت صحة الطائف إلى اصطحابهم المؤهل العلمي، وصورة من الهوية الوطنية ،ورخصة القيادة بالنسبة للسائقين اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018م.

وجاءت أرقام المقبولين على النحو التالي:

المقبولون على وظيفة خادم صحي 31

816803

951621

849406

490827

341800

566672

782227

315649

551314

565934

72180

23805

43906

155970

527427

104091

5131

82676

175123

574501

560865

87783

المقبولون على وظائف خادم صحي 32

842981

863284

325119

المقبولون على وظائف خادم صحي 33

523420

المقبولون على وظائف حارس31

73184

489930

870418

631232

المقبولون على وظائف حارس 33

566545

853665

499633

المقبولون على وظائف عامل 41

529548

930074

المقبولون على وظائف عامل 42

966864

116469

236395

المقبولون على وظائف سائق 31

137186

576893

754906

712365

362233

69611

المقبولون على وظائف سائق 32

598823

782777

260998

588771

926028

المقبولون على وظائف سائق 33

451518

53144

629781

40060

597128

445461

250501