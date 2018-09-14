بالصور.. ” كماتشو ومينيجازو ” يدعما البلطان برئاسته الثانية للشباب

نواف السالم(صدى):

رحب الثنائي السابق بفريق الشباب البرازيليين ” مارسيلو كماتشو، وفيرناندو مينيجازو ” ، اليوم الخميس، وذلك بعد انتشار أنباء عودة ” خالد البلطان ” إلى كرسي رئاسة نادي الشباب.

علق ” كماتشو ” عبر موقع إنستجرام قائلًا: أهلا بعودتك للشباب يا صديقي، تستطيع إعادة الألقاب التي يستحقها النادي.

ومن جانبه أبدى ” مينيجازو ” اهتمامه بالحدث الشبابي وغرد عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا : أهلًا بعودتك يا رئيس، أرجو لك التوفيق، ولجميع مشجعي الشباب.

والجدير بالذكر أن اللاعبان لم ينشطا في التعليق على أحداث الدوري السعودي، منذ فترة واعتزل اللاعبان، الساحرة المستديرة، بعد مسيرة تضمنت الظهور مع الشباب السعودي، قبل عدة سنوات، خلال رئاسة ” البلطان ” الأولى للنادي منذ 2006 وحتى 2014.