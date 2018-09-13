تعيين العقيد مهندس علي بن محسن الزهراني مديرا لمرور ” الشرقية “

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من وزير الداخلية ، أصدر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي ، قرارا يقضي بتعيين العقيد مهندس علي بن محسن الزهراني مديرًا لمرور المنطقة الشرقية.

من جانبه أعرب “الزهراني” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمه ، داعيا الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعد “الزهراني” من الكفاءات الإدارية المتميزة ، وشغل العديد من المناصب الإدارية حيث كان مديراً لمرور الأحساء ومديراً لشعبة مرور الدمام .

صحيفة “صدى ” تبارك لـ”الزهراني“تعيينه مديرًا عاما لإدارة مرور المنطقة الشرقية ، وتتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة.