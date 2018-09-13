اخماد حريق بجبال البلس بمحافظة بلقرن بنسبة ٨٠%

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني بلقرن اعمال احتواء واخماد حريق في اعشاب وشجيرات واشجار طلح وعرعر بجبل البلس بمحافظة بلقرن فرق الدفاع المدني مباشرة للحالة منذ تلقي البلاغ باندلاع الحريق وقد ساعدت الاعشاب اليابسة والرياح القوية وصعوبة وصول اليات فرق الدفاع المدني لبعض المواقع لوعورة تضاريس الموقع الجبلية بتلك المرتفعات على تسارع واتساع مساحة الحريق

فيما تم اسناد الموقف بعدد من الاليات والافراد للعمل على احتواء واخماد الحريق

كما صرح المتحدث مساء اليوم في تصريح للمستجدات الحريق قائلا بانه تم اتساع مساحة الحريق حتى نشر الخبر ليصل الى ١٥٠٠ × ١٧٠٠ م تقريبا . وقد تم اخماد النيران بنسبة ٨٠% تقريبا بالموقع .

ويشاهد وجود بقايا جمر بالاشجار المحترقة قد تعاود الاشتعال مع استمرار شدة الرياح وجاري التعامل مع الموقف .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي

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