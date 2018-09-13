سباق الدرونز للسعوديين.. أجواء التنافس تحلق في سماء جدة

سليمان الطويرقى(صدى):

أجواءٌ حماسية كبيرة، شهدتها سماء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة (الخميس 13 سبتمبر 2018)، في سباق الدرونز للسعوديين، الذي أقامه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ضمن الفعاليات التي صاحبت تنظيمه الحدث العالمي المنتظر نهائي أبطال الدرونز (الجمعة 14 سبتمبر 2018).

وتأتي مشاركة هواة رياضة الدرونز السعوديين في هذه المنافسة الوطنية، عقب حضورهم ورشة تدريبية أقيمت الأربعاء تختص بتركيب طائرات الدورنز والتحليق بها، حيث جرت الورشة والمسابقة، تحت إشراف فريق DRL العالمي.

واستخدم المشاركون في سباق الدرونز للسعوديين، أحدث طائرات الدرونز Racer3، بعد أن تدربوا على كيفية تركيبها وبرمجتها، حيث شاركوا في ذلك إلى جانب 16 طالبًا وطالبة من السعوديين المهتمين بتقنية الدرونز.

وقبيل انطلاقة سباق الدرونز للسعوديين، نظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع فريق DRL العالمي، جلسة محاكاة مباشرة لمعرفة كيفية التحكم بمثل هذا النوع من الطائرات.

يقول المتسابق “معتز عبدالله الجعفري”، أنه سعيدًا جدًا بمشاركته في سباق الدرونز للسعوديين، بصفته حدث وطني له أثره البالغ في دعم الشباب وتحفيزهم لاحتراف هذه الرياضة.

وعبّر الجعفري عن أمله في أن يكون ذلك السباق، الخطوة الأولى نحو سنّ تشريعات تلائم هذه الرياضة في المملكة.

الجدير بالذكر أن استضافة هذا الحدث النهائي العالمي يأتي ضمن دعم المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لهذه الرياضة وحرصها على توفير البيئة المناسبة والملائمة لأبناء الوطن ليتمكنوا من ممارسة هذه الرياضة والتميز بها.