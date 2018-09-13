” جامعة الإمام ” توضح حقيقة ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة أنه تم إنھاء تكلیف الدكتور محمد الدكان من إدارة قناة الجامعة ومن إدارة مركز الأعمال بالجامعة منذ فترة، بتوجیه من مدیر الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة الإمام أحمد الركبان إنه إشارة إلى ما یتداول عبر بعض الحسابات في تویتر بشأن مدیر قناة الجامعة وعدم التثبت وأخذ المعلومة من مصادرھا الصحیحة، أن جامعة الإمام لا علاقة لھا بالدكان .

وأضاف : قد استقطب لجھة حكومیة أخرى، وكان الأولى من تلك الحسابات أن تتحقق من وسم أي موظف

لجھة وتكلیفه بأي عمل إداري أو غیره فیھا.

وأشار الركبان إلى صدور موافقة مدیر جامعة الإمام سلیمان أبا الخیل بتكلیفه رسمیاً بالإشراف العام على قناة جامعة الإمام منذ ذلك الوقت.

وتابع ونأمل أن تأخذ وھجاً مھنیاً فنیاً متخصصاً في العمل والأداء لتحقیق تطلعات ولاة الأمر، بأن تخدم ھذه القناة جیل الرؤیة في جامعة الوطن.

وأكدت على توجیھات ودعم مدیر الجامعة أن تكون قناة الجامعة محط أنظار الجمیع بما یخدم الوطن ویعزز المھنیة الإعلامیة.

كما أكد على حرص واھتمام مدیر الجامعة بأن تسیر وتحافظ جامعتنا على منھجھا الوسطي المعتدل والبعد عن كل فكر شائب إن وجد وستبقى الجامعة تحارب الفكرالمتطرف وأي متعاطف مع أي جماعة تخالف منھج الوسطیة والإعتدال منھج المملكة.