لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تعقد ورشة عمل لمنسوبي الأندية لمناقشة تعديلات لائحتها

نواف السالم (صدى):

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل لمناقشة التعديلات الأخيرة على اللائحة والمتعلقة بالأجر الشهري للاعبين السعوديين المحترفين ورسم تطوير كرة القدم بالأندية، بحضور مدراء الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وافتتح رئيس اللجنة الدكتور خالد بانصر الورشة التي أقيمت في القاعة الكُبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور أعضاء لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين وموظفي اللجنة، بكلمة رحب فيها بالحضور، وشرح خلالها التعديلات الاخيرة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في ضوء قرارات مجلس إدارة الاتحاد الصادرة في تاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠١٨م.

وأكد الدكتور خالد بانصر في كلمته على أهمية معرفة رأي الأندية في تطبيق التعديلات الاخيرة الصادرة عن الاتحاد في هذا الشأن.

وقال: “الورشة هي امتداد لما سبقها من الورش التي أقامتها اللجنة، نحن اليوم نطمح للاستماع لمقترحاتكم، وحريصون لأخذ ملاحظاتكم في القرارات المعدلة لبعض مواد اللائحة، الامر الذي سيسهم بلا شك في تطوير منظومة العمل الاحترافي داخل الأندية”.

بعد ذلك، قام رئيس اللجنة الدكتور خالد بانصر ونائب رئيس اللجنة الاستاذ معيض الشهري برصد ومناقشة المقترحات المقدمة من مدراء الاحتراف بالاندية بخصوص التعديلات الأخيرة على اللائحة والمتعلقة بالأجر الشهري ورسم تطوير كرة القدم بالأندية، والإجابة على استفساراتهم في هذا الجانب بشكل خاص، والجوانب الاخرى المرتبطة بتطبيق لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بشكل عام.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعقدها اللجنة، بهدف التطوير والإرتقاء بمنظومة العمل داخل الأندية.