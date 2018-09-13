زين: 9 وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، اليوم الخميس، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” المدير العام التنفيذي للاتصالات، مدير مشتريات وسائل الإعلام، أخصائي أول إدارة العلامة التجارية والمحتوى، أخصائي إدارة العلامة التجارية والمحتوى، أخصائي الاتصالات، محلل أول اتصالات، أخصائي التوظيف، أخصائي أول وسائل الإعلام، مدير أول إدارة العلامة التجارية والمحتوى.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :

http://www.zaincareers.com