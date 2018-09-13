تحسن اصابة كاريلو ويشارك في تدريبات الهلال الجماعية.

خالد البر(صدى):

شارك لاعب الهلال البيروفي اندري كاريلو في الجزء الاخير من تدريبات الفريق مساء اليوم استعداد للقاء الجولة الثانيه امام الرائد في بريده.

وابدى اللاعب تحسن كبير في موضع اصابته في عضلة الساق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ايام الفيفا. في حين لم تحدد مدى قدرته على المشاركة في لقاء الرائد من عدمها. ومن المقرر ان يتأكد القرار بشكل نهائي غدا الجمعة.

من جهة اخرى انظم ثلاثي الهلال الاجنبي الحبسي وعموري وعمر خربين لتدريبات الفريق الجماعية وابدوا جاهزية للقاء بريده.