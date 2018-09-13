بالصور.. طالب يعتدي على معلم داخل الفصل والإدارة تحقق

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سدَّد طالب ثانوي، لكمة قوية تجاه أنف معلمه، ما أدى إلى إصابته وإسالة الدم من أنفه وتناثره داخل الفصل الدراسي.

وتبيّن أن المعلم كان يتعرف على طلابه ويسألهم عن أسمائهم، وعندما سأل الجاني عن اسمه، تفاجأ بلكمه لكمة قوية، فيما فر الطالب إلى خارج المدرسة وظل مختفي حتى الآن.

من جانبها، شكَّلت إدارة التعليم بالطائف لجنة للتحقيق في الواقعة، الذي تسبب فيها طالبًا منقولًا من مدرسة أهلية كان قد ضرب معلم فيها.

ووثقت إدارة المدرسة الواقعة بمحضر رسمي تم رفعهُ لمكتب التعليم، وكذلك لإدارة التعليم بالطائف.