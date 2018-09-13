إيلاف: وظائف إدارية وفنية شاغرة في ” مكة المكرمة وجدة “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة ” إيلاف ” المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية وفنية للسعوديين والمقيمين من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من ” مكة المكرمة، وجدة ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول الخدمات اللوجستية (جدة)، دهان، تنفيذي مبيعات، مدير المكاتب الأمامية (مكة المكرمة).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://careers.elafgroup.com/ar/jobs.php