وزارة الخارجية: وظائف شاغرة للسعوديين بالاتحاد الدولي للاتصالات

فاطمه المالكي (صدى):

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف للسعوديين للعمل في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن التقديم متاح حتى تاريخ 31 أكتوبر القادم، وعلى الراغبين بالتقديم تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي : ([email protected])

ولفتت ” الوزارة ” لمعرفة الشروط المطلوبة والتقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات على الرابط التالي: https://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx

وبيّنت ” الوزارة ” لمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط الأتي:https://www.slaati.com/wp