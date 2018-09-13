  • الخميس 13

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وفاة مقيمة أثناء توليدها على يد طبيبة بمنزلها في مكة
  • نشر : منذ 47 دقيقة
  • 1٬931
  • 3
  • حوادث

وفاة مقيمة أثناء توليدها على يد طبيبة بمنزلها في مكة

وفاة مقيمة أثناء توليدها على يد طبيبة بمنزلها في مكة
نايف السالم(صدى):

توفت، امرأة مقيمة برماوية، اليوم الخميس، أثناء توليدها على يد طبيبة مصرية بمنزلها بمكة.

وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قبل قليل الحادثة، حيث قامت بالقبض على الطبيبة المصرية وإخضاعها للتحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53948 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها ,, آمين ,,

,, وانتي ياالطبيبة المصريه .. مالك ومال الخط المعلق …………….؟

[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يرحمها ويغفر لها.

[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يرحمها ويغفر لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *