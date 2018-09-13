وفاة مقيمة أثناء توليدها على يد طبيبة بمنزلها في مكة
توفت، امرأة مقيمة برماوية، اليوم الخميس، أثناء توليدها على يد طبيبة مصرية بمنزلها بمكة.
وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قبل قليل الحادثة، حيث قامت بالقبض على الطبيبة المصرية وإخضاعها للتحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53948 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها ,, آمين ,,
,, وانتي ياالطبيبة المصريه .. مالك ومال الخط المعلق …………….؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها.