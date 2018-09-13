وفاة مقيمة أثناء توليدها على يد طبيبة بمنزلها في مكة

نايف السالم(صدى):

توفت، امرأة مقيمة برماوية، اليوم الخميس، أثناء توليدها على يد طبيبة مصرية بمنزلها بمكة.

وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قبل قليل الحادثة، حيث قامت بالقبض على الطبيبة المصرية وإخضاعها للتحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.