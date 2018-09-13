” التجارة ” تشهر بوافد بعد إدانته بجريمة التستر التجاري

عادل الحربى (صدى):

قرَّرت وزارة التجارة والاستثمار، التشهير اليوم الخميس بوافد من جنسية عربية بمدينة الدمام.

وكان قد صدر حكمًا قضائيًا بإدانة الوافد بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تعود لمستثمر أجنبي يعمل لديه تزاول نشاط التجارة في قطاع المقاولات، وتصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة تصرف المالك.

وقضت المحكمة الجزائية بالدمام بفرض غرامة مالية على المتستر عليه قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لاشتباه وزارة التجارة والاستثمار بوجود مخالفة تستر تجاري بمؤسسة مقاولات في مدينة الدمام، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت ممارسة واستثمار الوافد للنشاط التجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تعود لمستثمر أجنبي مرخص له بالعمل في المملكة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.