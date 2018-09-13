” الجابر ” يقدم مكافأة للاعبي الهلال قيمتها 50 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ” الهلال ” ، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن تقديم رئيس مجلس الإدارة ” سامي بن عبدالله الجابر ” مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب.

وأوضح ” الهلال ” ، أن هذه المكافأة جاءت تقديرًا منه للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بعد تحقيق الفريق الفوز لبطولة السوبر السعودي والتي أقيمت على كأس الهيئة العامة للرياضة الشهر الماضي في لندن.

وبيّن ” الهلال ” ، أن المكافأة جاءت لحصد أولى ألقاب الموسم، وبغية تحفيز الفريق لتقديم الأفضل في بقية الاستحقاقات.