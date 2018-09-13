لإحباط يسيطر على نجمي ” يوفنتوس “

ماجد محمد(صدى):

يعاني لاعبا نادي يوفنتوس البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” و الأرجنتيني ” باولو ديبالا ” من حالة الإحباط التي تسيطر على كليهما وذلك بعد فشل ” رونالدو ” في هز الشباك في مبارياته الثلاث الأولى مع يوفنتوس، عقب انتقاله من ريال مدريد، وجلوس ” ديبالا ” على مقاعد البدلاء الأمر الذى جعله يجد نفسه في أجواء معتادة.

فيما يواصل ” رونالدو ” بحثه عن الأهداف عندما يلتقي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم برصيد تسع نقاط مع ” ساسولو ” الأحد المقبل.

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي إنتابت أفضل لاعب بالعالم 5 مرات نتيجة عدم تسجيله الأهداف لفترة قصيرة، إلا أن متاعبه لا تبدو ذات أهمية كبيرة مقارنة ببداية ” ديبالا ” الحزينة للموسم.

ولعب المهاجم الأرجنتيني صاحب 24 عامًا، المعروف بسرعته ومهاراته وقدرته على تسجيل الأهداف، دورًا محوريًا مع يوفنتوس منذ انضمامه قبل ثلاث سنوات.

لكن بعد مشاركته أساسيًا في مباراة يوفنتوس الأولى في الموسم التي انتصر فيها 3-2 على كييفو، وجد ديبالا نفسه خارج التشكيلة الأساسية في المباراتين التاليتين ضد ” لاتسيو وبارما ” .

وانضم إلى منتخب ” الأرجنتين ” في جولته السريعة بالولايات المتحدة، حيث كان يتوقع أن يبدأ مباراة واحدة على الأقل، لكنه اكتفى بالمشاركة كبديل في الشوط الثاني ضد كولومبيا.

وهاجم داعمون لـ ” ديبالا ” طريقة التعامل معه، وانتقد شقيقه ” جوستافو ” بغضب مدرب الأرجنتين الجديد ليونيل سكالوني.

فيما توقع ” ماوريتسيو زامباريني ” رئيس باليرمو النادي السابق أن ” ديبالا ” سيترك الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال ” زامباريني ” الفخور بدور ناديه الصقلي في تطوير ” ديبالا ” عقب قدومه من الأرجنتين: في كل مرة يستبعد فيها من التشكيلة الأساسية أرغب في البكاء.

وأكد ” زامباريني ” ، أن الأمر في يد مدرب يوفنتوس ” ماسيميليانو أليغري ” قائلًا : أرسلت رسالة إلى ديبالا قبل عامين ونصحته بالذهاب لإسبانيا لأنهم يلعبون هناك كرة قدم، وألا يبقى في إيطاليا.

وتراجع مستوى ” ديبالا ” في أبريل الماضي، عندما قدم أداء سيئًا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد، وأنهاه بالحصول على بطاقة حمراء بعد إنذارين، حيث وجد نفسه على مقاعد البدلاء في كأس العالم، وكانت مشاركته الوحيدة كبديل في الشوط الثاني خلال الهزيمة 3-0 أمام كرواتيا.

وتجنب ” ديبالا ” أي شكاوى بشأنه وضعه، وقال في تصريحات صحفية: أعترف بأنني لم أبدأ الموسم جيدًا مثل الموسم الماضي أو حتى 2016، أريد العودة إلى ” تورينو ” لأبذل الكثير من الجهد من أجل استعادة مكاني في يوفنتوس، قلت لنفسي إنني بعد أن ساندني الحظ لألعب بجوار ” ليونيل ميسي ” في المنتخب الوطني، الآن لدي فرصة اللعب بجانب رونالدو في يوفنتوس، إنه شيء رائع.