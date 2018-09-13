المحكمة تنصف طلاب الماجستير التنفيذي وتلزم جامعة الطائف بتمكينهم من الدراسة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، بإلزام جامعة الطائف بتمكين طلاب الماجستير التنفيذي ” الموازي ” من الدراسة وبصفة عاجلة، وعدم منعهم من تسجيل المواد الدراسية لجدول الفصل للعام الدراسي 1439/1438هـ.

وكان الطلاب، قد رفعوا قضية ضد إدارة جامعة الطائف، بعد مطالبة الجامعة لهم بدفع رسوم الدراسة، على الرغم من أنهم من المشمولين بالإعفاء من الرسوم الدراسية.

يشار إلى أن طلاب وطالبات هذا العام الدراسي، كانوا قد فوجئوا بقرار الجامعة بعدم فتح المنظومة لطلاب الماجستير التنفيذي الموازي إلا بعد السداد رغم أن هناك أحكام صادرة بفتح المنظومة لتمكين الطلاب والطالبات من الدراسة حتى تنتهي القضية المنظورة لدى المحكمة.

ودعا طلاب الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، ووزارة التعليم إلى إنهاء معاناتهم والنظر في الرسوم الدراسية الخاصة التي فرضتها عليهم الجامعة والتي بلغت ( ٧٢ ) ألف ريال، لعامين دراسية مؤملين إعفاءهم من الرسوم أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة التي تحملت فيها الوزارة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج الدراسات العليا.