بالفيديو..طالب جامعة شقراء يكشف تفاصيل فيديو ” السبب أنت وإخوانك “

علي القحطاني (صدى):

أكد طالب جامعة شقراء عبدالله التوم، أن سؤاله عن سبب نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين، لم يكن مقصودا به أي نزعة عنصرية، قائلًا : لكن سألت عن ابن وطني.. أين هو؟.

وقال الطالب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : خطأ مدير الجامعة الوحيد في نظري هو أنه حملنا مسؤولية عدم وجود مدرسين وطنيين بالجامعة، ووصلني أن الكثيرين تقدموا للجامعة منذ سنوات ولم يُرد عليهم حتى الآن.

وأضاف : إدارة الجامعة وعدتني أن أي شخص يحمل الشهادة وعلى استعداد يكون دكتور بها، له مكافأة من الجامعة لأنها تحتاج لأبناء الوطن.

وتابع : تفاجأت بأن بعض الإعلاميين يريدون الأجانب، واتهامهم لي بالعنصرية وأني مدعوم من جهات اعلامية.. أنا مدعوم من وطني ومن الرؤية فقط..

ويذكر أن تصريحات رئيس الجامعة بشأن نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات العلمية أثارت ردود فعل متبانية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وكان رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري قال في ردّه على سؤال لأحد الطلبة حول نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين : السبب أنت وإخوانك والأجيال السابقة، محذرًا من النغمة العنصرية في الحديث عن أعضاء الهيئة التدريسية من غير السعوديين.