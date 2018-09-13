تعليم صبيا توفير 22 وظيفة شاغرة
وفَّرت إدارة التعليم بمحافظة صبيا، 22 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء.
وأوضحت أن الوظائف على مسمى ” حارس مع زوجته، سائق ” ، مضيفة أن العمل سيكون في عدد من مدارس البنات ومكاتب إدارات التعليم التابعة لها.
واشترطت في المتقدم:
. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.
. أن يكون لائقاً صحياً.
. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
. أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.
. أن يكون متزوجاً لحراس (مدارس البنات).
. ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
. سلامة الصحة العامة من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.
. التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
. أن يكون من ضمن المسجلين في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
. أن يكون العمر لمدارس البنات (35) عاماً.
. أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق 20 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.
. اجتياز المقابلة الشخصية والمفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة، وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان.
ويمكن للراغبين في التقدم الدخول إلى الرابط https://t.co/lXUxXcgxJd .
اترك تعليقاً