تعليم صبيا توفير 22 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت إدارة التعليم بمحافظة صبيا، 22 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف على مسمى ” حارس مع زوجته، سائق ” ، مضيفة أن العمل سيكون في عدد من مدارس البنات ومكاتب إدارات التعليم التابعة لها.

واشترطت في المتقدم:

. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.

. أن يكون لائقاً صحياً.

. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

. أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

. أن يكون متزوجاً لحراس (مدارس البنات).

. ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

. سلامة الصحة العامة من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

. التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

. أن يكون من ضمن المسجلين في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

. أن يكون العمر لمدارس البنات (35) عاماً.

. أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق 20 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

. اجتياز المقابلة الشخصية والمفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة، وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان.

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول إلى الرابط https://t.co/lXUxXcgxJd .