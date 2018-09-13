تشجير وسفلتة ونظافة.. جهود جبارة لـ” بلديات بيشة ” في ” مهرجان الصفري “

محمد السعران(صدى):

سخرت بلدية بيشة كافة جهودها في تهيئة موقع الصفري من خلال أعمال الزراعة والسفلتة وأعمال النظافة والكهرباء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صفري بيشة ٢٠١٨ والمقام بسوق التمور بمحافظة بيشة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني أن البلدية قامت بتهيئة ساحة بيع التمور بمساحة تقارب ١٨٠٠٠م٢ شملت أعمال السفلتة والتخطيط وتركيب عدد من المظلات كما قامت البلدية بزرع أكثر من ١٠٠٠ شجرة تتوسط سوق التمور.

وأضاف “ العلياني ”: أن البلدية شاركت بمعرض البلديات المصاحب والذي روعي في تصميمه الطراز التراثي القديم لمحافظة بيشة مع عرض ما تقدمه أمانة عسير وبلدياتها من جهود في تقديم أفضل الخدمات للارتقاء بالعمل البلدي.

وأطلقت البلدية وبمشاركة بلدية النقيع والثنية وتبالة والحازمي وصمخ مبادرة (استثمر في بيشة) للتعرف على خطط البلديات المستقبلية في مجال الاستثمار والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بمجال الاستثمار.

كما تدعو البلدية زوار المهرجان إلى حضور فعاليات البلديات التي تقام على مهرجان الصفري يوم الجمعة والذي سيكون من ضمن فقراته أوبريت بعنوان (صفري بيشة).