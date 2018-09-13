مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عفيف يبداء جولات تفتيشيه على المحلات التجاريه ومعارض السيارات

سامي المجيدير(صدى):

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء قرار توطين العمل في منافذ البيع في أربعة أنشطة تجارية وذلك بالبدء في الحملات التفتيشية على وكالات السيارات ومحال الأواني المنزلية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية الذي دخلت حيز التطبيق اليوم أمس الاول الموافق ١٤٤٠/١/١هـ .

وقد بدأ فرع الوزارة بمحافظة عفيف بمشاركة وزارة التجارة والضبط الأداري بشرطه عفيف والدوريات الامنية والبلدية والغرفه التجاريه ووزاره التجاره تنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المحال المٌستهدفه فيما رافقت ” صدى ” لجنة التوطين بمتابعه وقياده ميدانية من قبل مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في عفيف الاستاذ ابراهيم الواصل ويرافقه مدير مكتب الغرفة التجاريه بالمحافظه ابراهيم العواجي وعدد من المٌفتشين وتم التأكيد على عدداً من المحال التى لم تلتزم بالتوطين واشعارهم بضرورة مراجعة المكتب لسرعه أنهاء اجراءات التوطين كما رصدت الصحيفة خلال الجوله الميدانية الالتزام بنسبة ١٠٠٪؜ بقرار تأنيث المحلات النسائية والذي سبق وتم العمل به في المرحله الاولى وسّاهم في توفير فرص وظيفية لطالبي العمل من العنصر النسائي كما تم ايضاً توطين محلات الجوالات بنسبه ١٠٠٪؜ وحقق نجاح مّبهر من الاقبال الذي شهدت اسواق محال الجوالات من العاملين السعوديين ومنهم من اصبح يملك محل يعود ريعه له شخصياً بعد كان عاملاً به واكسبه خبره في هذا المجال .

كما رصدنا وجود موظفين سعوديين في المحلات الذي دخلت حيز تنفيذ التوطين مما يٌشير لبداية جيدة . كما اسمرت حملات التفتيش الميدانيه من قِبل لجنة مكتب العمل اليوم الخميس وشملت معارض السيارات بالمحافظه ورصد التزامهم بتوطين بشكل كامل فيما قال مدير مكتب وزاره العمل بعفيف الاستاذ ابراهيم الواصل لـ ” صدى ” ان اصحاب المحال الذي تم توجيه لهم تعهدات خطيه لمراجعه المكتب سيتم الزامهم بقرار التوطين تماشياً مع التعليمات بذلك .

من جهته اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تصريح له وقت سابق بأن تاريخ توطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ .

مبيناً أنه بحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات السجاد بكافة أنواعه ومحلات الحلويات لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات .