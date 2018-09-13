كيا سيراتو 2019 تقدم بسعر يبلغ 17.690 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

خرجت كيا سيراتو 2019 التي تعرف باسم فورتي في بعض الأسواق بتصميم مميز يجمع بين الجزء الخلفي لسيارات كيا ستينجر مع السقف الانسيابي بالاضافة الي قاعدة انتاج سيارات هيونداي النترا GT مما يجعل سيراتو 2019 اضافة مميزة لهذه الفئة وسيارة بتحسينات استثنائية مقارنة بالموديل السابق ويبدأ سعر السيارة السيدان المدمجة من 17.690 ألف دولار.

أي أن موديل سيراتو 2019 يفوق موديلات 2018 في السعر بواقع 890 دولار وقد أضافت كيا مزيد من التجهيزات القياسية في السيارة في صورتها القياسية حتى كما زودت بمحرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 147 حصان وناقل حركة CVT. أما نسخة سيراتو LX فتبدأ من 19.090 ألف دولار ونسخة S تصل الي 20.190 ألف دولار والاصدار الاعلى EX تبلغ 21.990 ألف دولار.

وتعتبر السيارة منافس أقوى في هذه الفئة عن ذي قبل وتأتي بنظام ترفيهي جديد بشاشة 8 بوصة مع مشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو بصورة قياسية ومساعد للحفاظ على المسار وتحذير من مغادرة المسار وتحذير من التصادم الأمامي ومصابيح أمامية أوتوماتيكية كما ستقدم كيا نسخة سيراتو أقوي في العام المقبل بواقع 201 حصان من محرك 1.6 لتر تيربو رباعي الاسطوانات مستعار من النترا سبورت.

وتأتي سيراتو أطول بواقع 3.2 بوصة عن السابق وهي بالتالي من بين أكثر السيارات في فئتها رحابة مع حقيبة خلفية بسعة تخزين كبيرة مع استخدام صلب عالي القوة بواقع 54% في بنائها كما ستأتي بنظام صوتي راقي بقوة 320 واط من هارمان كاردون كما تأتي بعجلة قيادة باور .