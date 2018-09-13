إعلان حكام الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بمباريات الجولة الرابعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وجاء الإعلان على النحو التالي:
اسم الفريقين: هجر – المجزل
حكم الساحة: حسين أبو شاهين
حكم مساعد أول: ياسر السلطان
حكم مساعد ثاني: مشاري الفهيد
حكم رابع: محمد الدقاش
اسم الفريقين: الخليج – العروبة
حكم الساحة: محمد الهويش
حكم مساعد أول: علي القرني
حكم مساعد ثاني: أحمد العتيق
حكم رابع: خالد صلوي
اسم الفريقين: الكوكب – الجيل
حكم الساحة: خالد الطريس
حكم مساعد أول: عادل شراحيلي
حكم مساعد ثاني: حزام العمري
حكم رابع: عبدالرحمن السلطان
اسم الفريقين: ضمك – الوشم
حكم الساحة: سلطان الحربي
حكم مساعد أول: ناصر الفايدي
حكم مساعد ثاني: عيسى الخيبري
حكم رابع: عبدالرحمن الشهري
اسم الفريقين: الطائي – أبها
حكم الساحة: فيصل البلوي
حكم مساعد أول: فهد العمري
حكم مساعد ثاني: عماد عسكر
حكم رابع: رائد الزهراني
اسم الفريقين: النجوم – جدة
حكم الساحة: تركي الخضير
حكم مساعد أول: محمد الشهري
حكم مساعد ثاني: عبدالله معافا
حكم رابع: قاسم المحمدي
اسم الفريقين: القيصومة – الشعلة
حكم الساحة: ماجد الشمراني
حكم مساعد أول: خلف الشمري
حكم مساعد ثاني: محمد المطرودي
حكم رابع: أحمد الرميخاني
اسم الفريقين: نجران – الجبلين
حكم الساحة: عبدالله النحيت
حكم مساعد أول: بدر الشمراني
حكم مساعد ثاني: ماجد سرور
حكم رابع: عبدالصمد بكري
اسم الفريقين: العين – العدالة
حكم الساحة: محمد القرني
حكم مساعد أول: إبراهيم الدخيل
حكم مساعد ثاني: عمر الجمل
حكم رابع: سامي الجريس
اسم الفريقين: الأنصار – النهضة
حكم الساحة: خالد صلوي
حكم مساعد أول: عبدالرحيم الشمري
حكم مساعد ثاني: محمد الحنفوش
حكم رابع: رائد الزهراني
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