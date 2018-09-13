إعلان حكام الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بمباريات الجولة الرابعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وجاء الإعلان على النحو التالي:

اسم الفريقين: هجر – المجزل

حكم الساحة: حسين أبو شاهين

حكم مساعد أول: ياسر السلطان

حكم مساعد ثاني: مشاري الفهيد

حكم رابع: محمد الدقاش

اسم الفريقين: الخليج – العروبة

حكم الساحة: محمد الهويش

حكم مساعد أول: علي القرني

حكم مساعد ثاني: أحمد العتيق

حكم رابع: خالد صلوي

اسم الفريقين: الكوكب – الجيل

حكم الساحة: خالد الطريس

حكم مساعد أول: عادل شراحيلي

حكم مساعد ثاني: حزام العمري

حكم رابع: عبدالرحمن السلطان

اسم الفريقين: ضمك – الوشم

حكم الساحة: سلطان الحربي

حكم مساعد أول: ناصر الفايدي

حكم مساعد ثاني: عيسى الخيبري

حكم رابع: عبدالرحمن الشهري

اسم الفريقين: الطائي – أبها

حكم الساحة: فيصل البلوي

حكم مساعد أول: فهد العمري

حكم مساعد ثاني: عماد عسكر

حكم رابع: رائد الزهراني

اسم الفريقين: النجوم – جدة

حكم الساحة: تركي الخضير

حكم مساعد أول: محمد الشهري

حكم مساعد ثاني: عبدالله معافا

حكم رابع: قاسم المحمدي

اسم الفريقين: القيصومة – الشعلة

حكم الساحة: ماجد الشمراني

حكم مساعد أول: خلف الشمري

حكم مساعد ثاني: محمد المطرودي

حكم رابع: أحمد الرميخاني

اسم الفريقين: نجران – الجبلين

حكم الساحة: عبدالله النحيت

حكم مساعد أول: بدر الشمراني

حكم مساعد ثاني: ماجد سرور

حكم رابع: عبدالصمد بكري

اسم الفريقين: العين – العدالة

حكم الساحة: محمد القرني

حكم مساعد أول: إبراهيم الدخيل

حكم مساعد ثاني: عمر الجمل

حكم رابع: سامي الجريس

اسم الفريقين: الأنصار – النهضة

حكم الساحة: خالد صلوي

حكم مساعد أول: عبدالرحيم الشمري

حكم مساعد ثاني: محمد الحنفوش

حكم رابع: رائد الزهراني