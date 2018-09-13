وظائف شاغرة في شركة عِلم بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات المتعاقدة معها “إمداد” في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل أعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مساعد مدير المشروع: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، أو الهندسة

كما تضمنت الوظائف : سكرتير: شهادة الدبلوم العالي في تخصص إدارة المكاتب، مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

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