” صحة المدينة ” توضح ملابسات إصابة عاملان في حريق بمستشفى الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أوضحت ” صحة المدينة المنورة ” ، اليوم الخميس، ملابسات الحريق الذى تسبب حريق في إصابة موظفان الإسبوع الماضي، و الذي شب بمعمل تركيبات الأسنان بالمركز التخصصي لطب الأسنان بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، للمرة الثانية على التوالي.

وقالت ” صحة المدينة ” : إنه شب حريق محدود في وصلة خارجية لأحد مواقد معمل الأسنان وهي غير مرتبطة بالشبكة الأساسية للغاز في المركز، مؤكدة أنه تم إيقاف العمل بشكل مؤقت في المعمل، ومخاطبة الشركة الموردة والتي قامت بدورها بإصلاح مصدر التسريب واختبار شبكة الغاز والإفادة بسلامتها ” .

وكشفت ” صحة المدينة ” ، أن فنيين في تركيب أسنان أصيبا بحروق مختلفة في الوجه واليد والصدر والظهر وجرى إسعافهما لطوارئ المستشفى، فيما سيطر موظفو المعمل على الحريق قبل وصول الدفاع المدني.

وبيّنت ” مصادر ” ، أن نشوب الحريق لمرتين متتالين ناتج عن تسرب الغاز بسبب تهالك الأجهزة والمعدات، لافتة إلى أن إدارة المركز لديها علم بوجود التسرب، ومع ذلك ترغم الموظفين على العمل في المعمل رغم مخاطر التسرب.