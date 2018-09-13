فؤاد أنور : عودة البلطان ستغير في خارطة الشباب بعض التعثرات

نواف السالم(صدى):

أكد فؤاد أنور، القائد السابق لفريق الشباب الأول لكرة القدم، على أن عودة خالد البلطان لرئاسة النادي جاءت في وقتها، قائلًا : لأن اسمه ارتبط بالرؤساء الذين قدموا الشيء الكثير لنادي الشباب.

وأضاف : نحن الشبابيون جميعاً سعيدون بذلك، فمن وجهة نظري هو سيغير في خارطة نادي الشباب بعض التعثرات التي حدثت في الأعوام الماضية.

وتابع: استلم نادي الشباب بطلا وتركه بطلا، وبوقوف الأمير خالد بن سلطان سيعود الشباب للواجهة وهي تحقيق الألقاب، وأعتقد في الفترة الشتوية سيعمل خالد البلطان على إضافة عناصر جديدة ومميزة.