فؤاد أنور : عودة البلطان ستغير في خارطة الشباب بعض التعثرات
أكد فؤاد أنور، القائد السابق لفريق الشباب الأول لكرة القدم، على أن عودة خالد البلطان لرئاسة النادي جاءت في وقتها، قائلًا : لأن اسمه ارتبط بالرؤساء الذين قدموا الشيء الكثير لنادي الشباب.
وأضاف : نحن الشبابيون جميعاً سعيدون بذلك، فمن وجهة نظري هو سيغير في خارطة نادي الشباب بعض التعثرات التي حدثت في الأعوام الماضية.
وتابع: استلم نادي الشباب بطلا وتركه بطلا، وبوقوف الأمير خالد بن سلطان سيعود الشباب للواجهة وهي تحقيق الألقاب، وأعتقد في الفترة الشتوية سيعمل خالد البلطان على إضافة عناصر جديدة ومميزة.
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