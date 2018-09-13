” بوكيتينو ” يعلن غياب ” لوريس وآلي ” عن لقاء ليفربول

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب نادي توتنهام الإنجليزي ” ماوريسيو بوكيتينو ” ، اليوم الخميس، أن الحارس الفرنسي ” هوغو لوريس ” وصانع اللعب ” ديلي آلي ” لن يشاركا في مباراة السبت المقبل أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن ” لوريس ” غاب عن الجولة الأخيرة أمام ” واتفورد ” ومازال بحاجة للخضوع لأشعة أخرى لتحديد مدى إصابته لمعرفة تطور الإصابة، وكل شيء سيكون على ما يرام وسيكون متاحًا قريبًا، في حين أصيب ” آلي ” خلال مباراة إنجلترا وإسبانيا.

وأكد ” بوكيتينو ” ، أن ” آلي ” يواجه سوء حظ لأنه أصيب في الدقيقة 20 أمام إسبانيا، أشعر بخيبة أمل لأننا سنفتقده في هذه المباراة وربما أمام ميلان.

ويستقبل ” توتنهام ” السبت على ملعب ” ويمبلي ” ليفربول الذي وصفه ” بوكيتينو ” بأنه من ” أفضل الأندية في إنجلترا وأوروبا “.

وسيشارك ” هاري كين ” في المباراة، رغم المطالبة في إنجلترا بإراحته بعدما شارك أساسيًا في أربع مواجهات بالبريمييرليغ، ومشاركته مع إنجلترا في مباراتي إسبانيا وسويسرا.

وقال ” بوكيتينو ” عن كين، أعتقد أنه في لياقته، إنها مسألة وقت حتى يبدأ في تسجيل الأهداف، إنه أحد أفضل الهدافين في العالم ولا شك أنه من أفضل اللاعبين في أوروبا.