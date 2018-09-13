تنبيهين مختلفين على ” الشمالية ” وجازان

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهًا متقدمًا على منطقة الحدود الشمالية تشمل : طريف، والأجزاء المجاورة.

ووصف الإنذار الحالة، بأنها نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة ستبدأ في الخامسة وحتى التاسعة مساء اليوم.

كما أصدر إنذارًا آخر، على منطقة جازان تشمل: العيدابي، العارضة، الجهو، ابوعريش، الاجزاء المجاورة، حيث سيستمر هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول من الساعة الخامسة وحتى الثامنة والنصف مساء اليوم.