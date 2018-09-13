بالصور.. تشييع الشهيد المنجحي بالقحمة

علي القحطاني (صدى):

نقل رئيس مركز القحمة عيسى بن علي العرافي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، إلى أقارب على الشهيد الجندي أول خالد بن علي الكرزي المنجحي أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد مدافعاً عن وطنه.

وأدت جموع المصلين بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير صلاة الميت على الشهيد الجندي أول خالد بن علي الكرزي المنجحي أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن وطنه.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم وهو يدافع عن وطنه في ميادين العز والكرامة، مؤكدين على حبهم واعتزازهم بوطنهم.