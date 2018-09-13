” الأورام السرطانية ” تهدد قناة الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

قررت قناة الجزيرة القطرية، تسريح عدد من العاملين فيها ومن الذين تجاوز عملهم في القناة 10 سنوات دون أسباب واضحة، حيث جاء من بين المستبعدين مجموعة من الموظفين الذين عانوا من أورام مفاجئة.

وقالت مصادر : أنهم كانوا قد تقدموا بشكاوى لإدارة القناة حول هذه الأورام والتي من المرجح أن تكون بسبب بيئة العمل، وهو ما دفع إدارة القناة إلى إحضار لجنة خبراء تقنيين لدراسة تأثير ذبذبات الإرسال على العاملين.

وأضافت المصادر : أن هناك ما يزيد عن 15 موظفاً يعانون من الأورام السرطانية بالإضافة إلى من توفي بسببها، حيث استغلت القناة عملية الاستبعاد لتغطي على فضيحتها، وعدم تحملها مسؤولية ذلك وعلاج المصابين.