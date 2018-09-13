الإعلان عن أسماء المرشحين وموعد المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة بجامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة في الجامعة.

وحددت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة، والتي سبق الإعلان ‏عنها عبر موقع الجامعة.

ونبهت الجامعة الجميع بضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها، وكذلك إحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجد، والتقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن، وسوف يسقط حق من لم يحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد.

وأضافت أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد المقابلات لبقية وظائف الكليات الأخرى تباعاً فور انتهاء لجان التدقيق والمطابقة، وذلك على موقع الجامعة.

ويمكن الإطلاع على مواعيد إجراء المقابلات الشخصية من خلال الرابط http://portal.nbu.edu.sa