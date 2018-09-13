جوازات الحدود الشمالية تدعو المقيمين لتسجيل الخصائص الحيوية لمرافقيهم من الأطفال

عادل الحربي (صدى):

دعت جوازات منطقة الحدود الشمالية، الوافدين المقيمين بالمنطقة إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للمرافقين من أبنائهم البالغة أعمارهم السادسة فأكثر مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأكد مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية العميد ثاني خليفة العنزي, ضرورة إجراء الخصائص الحيوية لمرافقي كل وافد بلغت أعمارهم السادسة فأكثر حيث يتوجب عليهم مراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة أو الإدارات التابعة لها بالمحافظات لأخذ الخصائص الحيوية لهم, لا سيما وأن ذلك أصبح متطلب لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم بالمنطقة في هذا الجانب.

وأهاب العميد العنزي بالوافدين المقيمين بالمنطقة بضرورة إصدار جواز سفر مستقل للمرافقين وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جواز والديهم, حيث تم ربط تجديد الإقامة بالحصول على جواز سفر مستقل.