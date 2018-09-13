للمرة الأولي.. الاتحاد يسمح لجماهيره بالمشاركة في المؤتمر الصحفي لمباراة القادسية

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الخميس، عن السماح لجمهور النادي بالمشاركة في طرح الأسئلة على المدرب الأرجنتيني ” رامون دياز ” المدير الفني للنادي.

تأتي هذه المشاركة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي سيعقده للحديث عن مباراة الفريق أمام القادسية في دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، والمقرر لها بعد غد السبت.

وإطلق هاشتاق ” #جمهورالاتحاديحاور” عبر مواقع التواصل، سيتم من خلاله استقبال أسئلة الجمهور وطرحها على المدير الفني في المؤتمر الصحفي، مع بث وقائع المؤتمر عبر ” سناب ” الاتحاد وقناته على موقع ” يوتيوب ” .

وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها والموقف جديد على الكرة السعودية حيث يشارك فيها جماهير النادي مع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي.

ومن جانبه واصل الفريق الاتحادي تدريباته الاستعدادية لمواجهة القادسية بقيادة ” دياز ” ، وشهد مران الفريق مشاركة اللاعبين الدوليين بعد فراغهم من المشاركة الدولية، كما تم الاحتفاء بمدير الكرة السابق حسين الصادق بمناسبة تعيينه مديرًا للمنتخب الأول.