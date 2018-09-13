بالصور.. اندلاع حريق في مزرعة نخيل بحائل

علي العنزي(صدى):

اندلع، اليوم الخميس، حريقًا في مزرعة نخيل شرق حائل، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني عليه.

وصرَّح المتحدث الرسمي لمدني حائل، المقدم نافع الحربي، بأن فرق الدفاع المدني بالمدينة نجحت اليوم الخميس في السيطرة على حريق نشب بمجموعة من أشجار النخيل بحي مغيضه شرق مدينة حائل.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني حاصرت النيران؛ لمنع وصولها للمزارع المجاورة حتى تم إخماد الحريق دون إصابات.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بحائل، أصحاب المزارع بالاهتمام بمزارعهم وإزالة مخلفات الأشجار التي تساعد على انتشار مساحة الحريق عند وقوعه.