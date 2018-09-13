ديل بييرو: رونالدو لاعب عظيم ولكن سأنتصر عليه

نواف السالم(صدى):

مدح أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق اللاعب البرتغالي الحالي للفريق كريستيانو رونالدو، حيث وصفه باللاعب العظيم.

وقال لاعب المنتخب الايطالي السابق: رونالدو بطل استثنائي، ولديه عقلية لا يملكها سوى الرياضيون العظماء، مضيفًا : هذا المشروع يعكس الطموح الكبير للنادي في المستقبل.. رونالدو في كرة القدم مثل ليبرون جيمس في كرة السلة.

وأضاف: بصراحة لم أصدق أنباء التوقيع معه، ببساطة كنت أظن أنها أخبار مفبركة لوقت طويل، ولكنه حدث.

وتابع مازحا : تحدي الركلات الحرة مع رونالدو؟ بالتأكيد سأنتصر عليه.. ولكني لو خسرت سيكون لدي العذر بأني توقفت عن اللعب منذ فترة.