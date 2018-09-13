​أوبل جراند لاند اكس تزود بمحرك أعلى في القوة لزيادة المبيعات

برلين(صدى):

من أجل زيادة الاقبال على موديلات جراند لاند اكس قررت شركة بيجو المالك الجديد لعلامة أوبل في العالم اضافة محرك جديد أعلى لقائمة موديلات السيارة والمحرك الجديد سعة 1.6 لتر ولكنه يتوفر بشاحن توربيني مما يوفر للسيارة مزيد من القوة التي تبلغ 180 حصان كما يساعد المحرك العامل بالحقن الالكتروني للوقود على ترشيد الاستهلاك الي 5.7 لتر لكل 100 كم تقريباً.

وكما أوضحنا تبلغ قوة المحرك الجديد 180 حصان ويولد عزم دوران بواقع 250 نيوتن متر وهذه الامكانيات تجعل السيارة قادرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8 ثانية في الطريق للوصول لأقصى سرعة بواقع 222 كم في الساعة لسيارة في هذه الفئة.

وأعلنت الشركة أن المحرك الجديد الأعلى سيتواجد في نسخ ألتيمايت وسيترافق مع المحرك الجديد استخدام الفرش الجلدي في الداخل بالاضافة لنظام صوت فاخر دينون وعجلات من الألومنيوم قياس 19 بوصة. ولم تعلن أوبل بعد عن سعر نسخ جراند لاند اكس بالمحرك الجديد.