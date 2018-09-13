موعد بداية الرصد الآلي لمخالفتي ربط الحزام و ” الهاتف ” بعسير

أبها(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن موعد بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة عسير.

وأوضح المرور في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه يتبقى سبعة أيام فقط على بداية الرصد الآلي للمخالفتين.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.