موعد بداية الرصد الآلي لمخالفتي ربط الحزام و ” الهاتف ” بعسير
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن موعد بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة عسير.
وأوضح المرور في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه يتبقى سبعة أيام فقط على بداية الرصد الآلي للمخالفتين.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11097 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــــــــــ🆗ــــــــــــــيب .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 24 دقيقة
للآسف الشديد هذا ماراح يقلل نسبة الحوادث المرورية العالية عندنا ولا راح يحل المشكلة من جذورها والسبب يرجع انه إذآ الدولة وضعت قيود صارمة ومخالفات تثقل على كاهل المواطن والمقيم ماراح تنحل المشكلة من أساسها راح ندووور في دائرة مفرغة ، النجاح لايكمن إلا في وضع
(حوافز تشجيعية ذكية) هذه من شأنها راح تساعد الإنسان في التقيد بنظام وعدم فعل أمر خاطئ.